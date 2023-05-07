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Жителі Херсонської області можуть безкоштовно евакуюватись: куди звертатись

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Неділя 07 травня 2023 15:41
Жителі Херсонської області можуть безкоштовно евакуюватись: куди звертатись Фото: Евакуація (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Відтепер до більш безпечних регіонів мешканці Херсонської області можуть евакуюватися безкоштовними автобусами. Днями перший евакоавтобус прибув до Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Після прибуття на місце призначення евакуйовані отримали гарантовану одноразову фінансову допомогу у розмірі 2000 гривень на дорослого і 3000 гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Евакуація автобусами здійснюється за попереднім записом. Для цього необхідно особисто звернутися до органів місцевої влади, зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА:

  • 0 800 330 951;
  • (091) 481-78-45;
  • написати у Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію кризового реагування: 15-48.

Нагадаємо, що у четвер, 4 травня, росіяни обстріляли Бериславську громаду у Херсонській області. Внаслідок атаки дві людини отримали травми.

У четвер, 4 травня, російські окупанти з авіації скинули керовані бомби на Кізомис та територію Бериславського району Херсонської області. Дві людини поранені.

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