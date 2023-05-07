Жителі Херсонської області можуть безкоштовно евакуюватись: куди звертатись

Відтепер до більш безпечних регіонів мешканці Херсонської області можуть евакуюватися безкоштовними автобусами. Днями перший евакоавтобус прибув до Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Після прибуття на місце призначення евакуйовані отримали гарантовану одноразову фінансову допомогу у розмірі 2000 гривень на дорослого і 3000 гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Евакуація автобусами здійснюється за попереднім записом. Для цього необхідно особисто звернутися до органів місцевої влади, зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА:

0 800 330 951;

(091) 481-78-45;

написати у Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію кризового реагування: 15-48.