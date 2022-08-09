Жителей Никополя предупреждают об угрозе обстрела

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал власти " Никополь. Оперативная информация ".

Если нет возможности находиться в укрытии, следует пользоваться правилом "двух стен".

Напомним, в ночь 9 августа россияне выпустили по Никополю три пакета реактивных боеприпасов. В результате атаки пострадал один человек. До этого власть предупреждала жителей об угрозе обстрела.

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