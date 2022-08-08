Жителей Никопольского района предупредили об угрозе обстрела
Российская армия планирует обстрелять населенные пункты, которые расположены вблизи Каховского водохранилища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
По словам чиновника, россияне готовятся к очередному обстрелу, который может касаться городов, сел, поселков расположенных на берегу Каховского водохранилища.
Евтушенко напомнил, что в случае опасности надо находиться в убежище и пользоваться правилом "двух стен".
Напомним, что в последнее время Никопольский район регулярно обстреливают.
Также против местных жителей пытаются проводить информационные кампании, обвинив их в равнодушии к жителям Энергодара и других городов.
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