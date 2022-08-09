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Оккупанты выпустили по Никополю три пакета реактивных боеприпасов, есть пострадавший

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Вторник 09 августа 2022 09:58
Оккупанты выпустили по Никополю три пакета реактивных боеприпасов, есть пострадавший Фото: Оккупанты выпустили по Никополю три пакета реактивных боеприпасов (t.me/Yevtushenko_E)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на вторник, 9 августа, российские военные выпустили по Никополю три пакета реактивных боеприпасов. В результате обстрелов пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко в Telegram.

"Три пакета реактивных боеприпасов по ночному Никополю. Пострадала промышленная инфраструктура, есть один раненый", - написал он.

Евтушенко добавил, что в течение ночи украинские военные наносили огненное поражение технике и живой силе кафиров.

"У ордынцев нововведения - залпы РСЗО осуществляют покрываясь домами жителей Водяного и Каменки-Днепровской", - добавил глава Никопольской РВА.

Фото: Оккупанты выпустили по Никополю три пакета реактивных боеприпасов (t.me/Yevtushenko_E)

Напомним, ночью 7 августа оккупанты обстреляли Никопольский район - выпустили около 60 снарядов.

Кроме того, 6 августа россияне также обстреливали Никополь во время воздушной тревоги.

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