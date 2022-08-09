Мешканців Нікополя попереджають про загрозу обстрілу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал влади " Нікополь. Оперативна інформація ".

Якщо немає можливості перебувати в укритті, слід користуватись правилом "двох стін".

Нагадаємо, у ніч 9 серпня росіяни випустили по Нікополю три пакети реактивних боєприпасів. В результаті атаки постраждала одна людина. До цього влада попереджала жителів про загрозу обстрілу.

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