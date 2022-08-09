Мешканців Нікополя попереджають про загрозу обстрілу

Існує ймовірність артилерійського обстрілу Нікополя з боку російських окупантів. Українців просять перебувати в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал влади "Нікополь. Оперативна інформація".
Якщо немає можливості перебувати в укритті, слід користуватись правилом "двох стін".
Нагадаємо, у ніч 9 серпня росіяни випустили по Нікополю три пакети реактивних боєприпасів. В результаті атаки постраждала одна людина. До цього влада попереджала жителів про загрозу обстрілу.
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