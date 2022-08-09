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Жителей Никополя предупреждают об угрозе обстрела

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Никополь, Вторник 09 августа 2022 21:51
Жителей Никополя предупреждают об угрозе обстрела Фото: жителей Никополя предупреждают об угрозе обстрела (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Существует вероятность артиллерийского обстрела Никополя со стороны российских оккупантов. Украинцев просят находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал власти "Никополь. Оперативная информация".

Если нет возможности находиться в укрытии, следует пользоваться правилом "двух стен".

Напомним, в ночь 9 августа россияне выпустили по Никополю три пакета реактивных боеприпасов. В результате атаки пострадал один человек. До этого власть предупреждала жителей об угрозе обстрела.

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Никополь Днепропетровская область
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