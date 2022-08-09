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Мешканців Нікополя попереджають про загрозу обстрілу

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Нікополь, Вівторок 09 серпня 2022 21:51
Мешканців Нікополя попереджають про загрозу обстрілу Фото: мешканців Нікополя попереджають про загрозу обстрілу (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Існує ймовірність артилерійського обстрілу Нікополя з боку російських окупантів. Українців просять перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал влади "Нікополь. Оперативна інформація".

Якщо немає можливості перебувати в укритті, слід користуватись правилом "двох стін".

Нагадаємо, у ніч 9 серпня росіяни випустили по Нікополю три пакети реактивних боєприпасів. В результаті атаки постраждала одна людина. До цього влада попереджала жителів про загрозу обстрілу.

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Нікополь Дніпропетровська область
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