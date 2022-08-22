Жителей Николаева просят неделю работать удаленно: Ким рассказал, закроют ли город

Он отметил, что в Николаеве и других районах не будут вводить длительный комендантский час. Это касается и тех населенных пунктов, которые часто обстреливаются.

"Город закрывать мы не будем на 23-24 (августа - ред.). Прошу всех максимально аккуратно относиться к этой ситуации, потому что российские оккупанты угрожают тем, что будут обстреливать пункты принятия решения", - отметил Ким.

Он добавил, что в Николаеве не будут проводить массовых мероприятий ко Дню независимости. Жителей просят оставаться дома в праздничные дни.

"Готовим распоряжение о том, что рекомендуем всем дистанционно работать в эти дни, но при этом город не закрываем. Не проводим мероприятия, где массовое скопление людей, прошу от себя не собираться", - подчеркнул Ким.