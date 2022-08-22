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Жителів Миколаєва просять тиждень працювати віддалено: Кім розповів, чи закриють місто

Фото: глава Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Миколаїв не будуть закривати на в'їзд і виїзд на День незалежності. Проте жителів міста просять працювати дистанційно через загрозу ударів з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Віталія Кіма в Telegram.

Він наголосив, що у Миколаєві та інших районах не будуть вводити подовжену комендантську годину. Це стосується і тих населених пунктів, які часто обстрілюються.

"Місто закривати ми не будемо на 23-24 (серпня - ред.). Прошу всіх максимально обережно ставитися до цієї ситуації, тому що російські окупанти загрожують тим, що обстрілюватимуть пункти ухвалення рішення", - зазначив Кім.

Він додав, що у Миколаєві не будуть проводити масових заходів до Дня незалежності. Жителів просять залишатися вдома у святкові дні.

"Також готуємо розпорядження про те, що рекомендуємо всім дистанційно працювати у ці дні, але при цьому місто не закриваємо. Не проводимо заходи, де масове скупчення людей, прошу від себе не збиратися", - підкреслив Кім.

Нагадаємо, що 23 серпня Україна відзначає День державного прапора, а 24 серпня - День незалежності. Проте у період воєнного стану вихідні у ці дні не передбачені.

Українців попередили про можливі ракетні удари Росії по містах на День Незалежності. Співробітників урядового кварталу просять тиждень працювати з дому.

У Харківській області через загрозу провокацій посилили комендантську годину, а у Києві заборонили будь-які масові заходи.,

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МиколаївДень незалежності УкраїниВиталий Ким