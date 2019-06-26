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Жителей Киева предупредили о возможном загрязнении воздуха из-за пожара

Новости » Общество    26.06.2019 - 22:48
Жителей Киева предупредили о возможном загрязнении воздуха из-за пожара
Фото: пожар на складах (facebook.com/DSNSKyiv)

Пожар возник на территории бывшего резинового завода

Из-за пожара под Киевом на складах секонд-хенда существует угроза попадания продуктов горения в Святошинский район. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Отмечается, что в зоне пожара работает отделение радиационно-химической и биологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и спасатели КГГА.

Проводятся замеры воздуха на наличие концентраций опасных химических веществ: хлор, аммиак, кислород, углекислый газ, диоксид серы, сероводород, угарный газ, оксид азота.

Контрольные замеры проведены на территории Подольского, Святошинского и Соломянского районов, загрязненность воздуха не превышает предельно-допустимые нормы.

Советы по действиям в случаях задымленности:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;
  • не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

Ранее сообщалось, что пожар в складском помещении в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района локализован.

РБК-Украина писало, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2 500 кв. м.

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