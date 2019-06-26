Пожар на складе под Киевом локализован

Фото: пожар (dsns.gov.ua)

Жертв и пострадавших нет

Пожар в складском здании в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района локализован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, по состоянию на 21:30 пожар удалось локализировать.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 70 человек и 14 единиц техники ГСЧС.

Согласно замеров проб воздуха превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено.

Фото: пожар (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом. Пожар возник на площади 2 500 кв. м.

Кроме того, в Ровенской области произошел пожар на свалке. Площадь пожара составляет 0,5 га. Площадь свалки - 21,15 га. Отмечалось, что ситуация контролируется, распространения огня нет.