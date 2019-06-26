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Пожар на складе под Киевом локализован

Новости » Происшествия    26.06.2019 - 22:27
Пожар на складе под Киевом локализован
Фото: пожар (dsns.gov.ua)

Жертв и пострадавших нет

Пожар в складском здании в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района локализован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Как сообщается, по состоянию на 21:30 пожар удалось локализировать. 

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 70 человек и 14 единиц техники ГСЧС.

Согласно замеров проб воздуха превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено.

 

Фото: пожар (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом. Пожар возник на площади 2 500 кв. м. 

Кроме того,  в Ровенской области произошел пожар на свалке. Площадь пожара составляет 0,5 га. Площадь свалки - 21,15 га. Отмечалось, что ситуация контролируется, распространения огня нет.

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