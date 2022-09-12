Жителей Харькова из-за перебоев со светом будут переселять в общежития: что известно
Жителей тех многоэтажек Харькова, в которых может отсутствовать электроснабжение (а значит и отопление), в связи с возможными перебоями, будут переселять в общежития. Речь идет о домах выше девяти этажей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.
"Мы определили часть общежитий, в которые мы можем сегодня переселять людей, для того, чтобы они могли провести там зиму, осень, когда будут холода. Это касается считанных микрорайонов, потому что в основном во все дома города газ все-таки подается", - сказал он.
Терехов добавил, что городу придется пройти самый тяжелый отопительный сезон за все годы существования Харькова.
"Как бы мы хорошо не готовились к отопительному сезону, один прилет ракет в трансформаторные подстанции, котельные, отключает целые микрорайоны", - констатировал он.
Напомним, накануне вечером 11 сентября россияне выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, девять из которых сбили украинские системы ПВО.
Один из ударов пришелся по крупнейшей в Украине Харьковской ТЭЦ. В связи с чем в разных районах Харькова исчез свет. А Харьковская область оказалась полностью обесточенной.
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