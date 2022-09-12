Жителей Харькова из-за перебоев со светом будут переселять в общежития: что известно

Жителей тех многоэтажек Харькова, в которых может отсутствовать электроснабжение (а значит и отопление), в связи с возможными перебоями, будут переселять в общежития. Речь идет о домах выше девяти этажей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона .

"Мы определили часть общежитий, в которые мы можем сегодня переселять людей, для того, чтобы они могли провести там зиму, осень, когда будут холода. Это касается считанных микрорайонов, потому что в основном во все дома города газ все-таки подается", - сказал он.

Терехов добавил, что городу придется пройти самый тяжелый отопительный сезон за все годы существования Харькова.

"Как бы мы хорошо не готовились к отопительному сезону, один прилет ракет в трансформаторные подстанции, котельные, отключает целые микрорайоны", - констатировал он.