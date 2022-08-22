Жителей Днепра и области призвали работать из дома на День Независимости

Из-за войны 23 и 24 августа не выходные дни. Но глава ОВА призывает все предприятия и учреждения, по возможности, работать удаленно.

При этом комендантский час в области без изменений. В Никопольском районе она начинается с 21:00, в Криворожском - с 22:00, в Днепровском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах - с 23:00. Всюду длится до 5:00. В Каменском и Днепре - комендантский час с 00:00 и до 5:00.

Продлили комендантский час только в Синельниковском районе. Там она с 21:00 до 6:00.

Отмечается, что правоохранители будут патрулировать города и села днем и ночью в усиленном режиме.

Граждан просят быть особенно бдительными в эти дни - не игнорировать сигналы тревоги и переходить в безопасные места.