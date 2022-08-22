Жителей Днепра и области призвали работать из дома на День Независимости

В Днепропетровской области запретили любые массовые мероприятия 23 и 24 августа ради безопасности жителей. Украинцев также призывают работать удаленно в эти дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Валентина Резниченко.
Из-за войны 23 и 24 августа не выходные дни. Но глава ОВА призывает все предприятия и учреждения, по возможности, работать удаленно.
При этом комендантский час в области без изменений. В Никопольском районе она начинается с 21:00, в Криворожском - с 22:00, в Днепровском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах - с 23:00. Всюду длится до 5:00. В Каменском и Днепре - комендантский час с 00:00 и до 5:00.
Продлили комендантский час только в Синельниковском районе. Там она с 21:00 до 6:00.
Отмечается, что правоохранители будут патрулировать города и села днем и ночью в усиленном режиме.
Граждан просят быть особенно бдительными в эти дни - не игнорировать сигналы тревоги и переходить в безопасные места.
Напомним, что украинцев предупреждали о возможных ракетных ударах РФ по городам на День Независимости.
Кроме того, РБК-Украина писало, как в украинских городах готовятся ко Дню Независимости.
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