Мешканців Дніпра та області закликали працювати з дому на День Незалежності

У Дніпропетровській області заборонили будь-які масові заходи 23 та 24 серпня заради безпеки жителів. Українців також закликають працювати віддалено у ці дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Валентина Резніченка.
Через війну 23 та 24 серпня не вихідні дні. Але голова ОВА закликає усі підприємства та установи, за можливості, працювати дистанційно.
При цьому комендантська година в області без змін. У Нікопольському районі вона починається з 21:00, у Криворізькому - з 22:00, у Дніпровському, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах - з 23:00. Усюди триває до 5:00. У Кам'янському та Дніпрі - комендантська година з 00:00 і до 5:00.
Подовжили комендантську годину лише у Синельниківському районі. Там вона з 21:00 до 6:00.
Зазначається, що правоохоронці патрулюватимуть міста та села вдень та вночі у посиленому режимі.
Громадян просять бути особливо пильними у ці дні - не ігнорувати сигнали тривоги і переходити у безпечні місця.
Нагадаємо, що українців попереджали про можливі ракетні удари РФ по містах на День Незалежності.
Окрім того, РБК-Україна писало, як в українських містах готуються до Дня Незалежності.
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