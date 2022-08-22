Мешканців Дніпра та області закликали працювати з дому на День Незалежності

Через війну 23 та 24 серпня не вихідні дні. Але голова ОВА закликає усі підприємства та установи, за можливості, працювати дистанційно.

При цьому комендантська година в області без змін. У Нікопольському районі вона починається з 21:00, у Криворізькому - з 22:00, у Дніпровському, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах - з 23:00. Усюди триває до 5:00. У Кам'янському та Дніпрі - комендантська година з 00:00 і до 5:00.

Подовжили комендантську годину лише у Синельниківському районі. Там вона з 21:00 до 6:00.

Зазначається, що правоохоронці патрулюватимуть міста та села вдень та вночі у посиленому режимі.

Громадян просять бути особливо пильними у ці дні - не ігнорувати сигнали тривоги і переходити у безпечні місця.