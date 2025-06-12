Жирна ціль: чим важливий уражений завод "Резоніт" за 40 км від центру Москви

Як відзначив Коваленко, уражений "Резонит" в технопарку "Зубово" є жирною ціллю. Завод розташований близько за 40 кілометрів від центру Москви.

Технопарк "Зубово"

За словами керівника ЦПД, на базі технопарку працюють підприємства, які пов'язані з розробкою та модернізацією:

електроніки;

мікросхем;

систем навігації;

елементів для ракетного і морського озброєння.

Завод "Резонит"

Завод, своєю чергою, як розповідає Коваленко, спеціалізується на виготовленні:

багатошарових друкованих плат;

гнучких і гнучко-жорстких плат;

високоточної мікроелектроніки.

Плати, які виготовляються на "Резоните", інтегруються в системи управління польотом, навігації, наведення та передачі даних. Зокрема в: