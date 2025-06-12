ЗСУ уразили об'єкт ВПК у Московській області, - Генштаб
Підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу (ВПК) ворога у Московській області Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Ураження було завдано у ніч на 12 червня.
Під час атаки були зафіксовані вибухи на території Технопарку "Резонит", який розташований у Зубові Московської області.
Уражений об'єкт - завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Ворог використовує продукцію об'єкта під час виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки.
Наразі результати ураження уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України", - додає Генштаб.
Удари по території Росії
ЗСУ, Головне управління розвідки (ГУР) та Служба безпеки України (СБУ) регулярно здійснюють удари по об'єктах на території Росії. Ці дії спрямовані на послаблення військової логістики противника й знищення інфраструктури, яка забезпечує ведення бойових дій.
Особливу увагу українські сили приділяють ударам по нафтопереробних заводах (НПЗ), авіабазах, складах боєприпасів і залізничних вузлах.
В ніч на 11 червня, як писав Генштаб, Сили оборони атакували пороховий завод у Тамбовській області.
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