ЗСУ уразили об'єкт ВПК у Московській області, - Генштаб

Підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу (ВПК) ворога у Московській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ураження було завдано у ніч на 12 червня.

Під час атаки були зафіксовані вибухи на території Технопарку "Резонит", який розташований у Зубові Московської області.

Уражений об'єкт - завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Ворог використовує продукцію об'єкта під час виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки.

Наразі результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України", - додає Генштаб.