RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Жирная цель: чем важен пораженный завод "Резонит" в 40 км от центра Москвы

Иллюстративное фото: ЦПД объяснил, чем важен пораженный завод "Резонит" (МЧС России)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 12 июня Силы обороны поразили в Московской области завод "Резонит", продукцию которого враг использует в собственных ракетах и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Как отметил Коваленко, пораженный "Резонит" в технопарке "Зубово" является жирной целью. Завод расположен около в 40 километрах от центра Москвы.

Технопарк "Зубово"

По словам руководителя ЦПД, на базе технопарка работают предприятия, которые связаны с разработкой и модернизацией:

  • электроники;
  • микросхем;
  • систем навигации;
  • элементов для ракетного и морского вооружения.

Завод "Резонит"

Завод, в свою очередь, как рассказывает Коваленко, специализируется на изготовлении:

  • многослойных печатных плат;
  • гибких и гибко-жестких плат;
  • высокоточной микроэлектроники.

Платы, которые изготавливаются на "Резоните", интегрируются в системы управления полетом, навигации, наведения и передачи данных. В частности в:

  • ракеты "Искандер", "Калибр", Х-101;
  • дроны "Орлан", "Ланцет", "Куб";
  • блоки наведения артиллерийских систем.

 

Удары по территории России

Вооруженные силы Украины (ВСУ), Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ), регулярно наносят удары по целям на территории Российской Федерации (РФ). Эти операции имеют целью нарушить логистические цепи врага и вывести из строя объекты, обеспечивающие его военную активность.

По данным Генерального штаба, ночью 11 июня был нанесен удар по пороховому заводу в Тамбовской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине