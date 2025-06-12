Жирная цель: чем важен пораженный завод "Резонит" в 40 км от центра Москвы

Удары по территории России

Вооруженные силы Украины (ВСУ), Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ), регулярно наносят удары по целям на территории Российской Федерации (РФ). Эти операции имеют целью нарушить логистические цепи врага и вывести из строя объекты, обеспечивающие его военную активность.

По данным Генерального штаба, ночью 11 июня был нанесен удар по пороховому заводу в Тамбовской области.

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