Жирна ціль: чим важливий уражений завод "Резоніт" за 40 км від центру Москви
У ніч на 12 червня Сили оборони уразили в Московській області завод "Резонит", продукцію якого ворог використовує у власних ракетах й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Як відзначив Коваленко, уражений "Резонит" в технопарку "Зубово" є жирною ціллю. Завод розташований близько за 40 кілометрів від центру Москви.
Технопарк "Зубово"
За словами керівника ЦПД, на базі технопарку працюють підприємства, які пов'язані з розробкою та модернізацією:
- електроніки;
- мікросхем;
- систем навігації;
- елементів для ракетного і морського озброєння.
Завод "Резонит"
Завод, своєю чергою, як розповідає Коваленко, спеціалізується на виготовленні:
- багатошарових друкованих плат;
- гнучких і гнучко-жорстких плат;
- високоточної мікроелектроніки.
Плати, які виготовляються на "Резоните", інтегруються в системи управління польотом, навігації, наведення та передачі даних. Зокрема в:
- ракети "Іскандер", "Калібр", Х-101;
- дрони "Орлан", "Ланцет", "Куб";
- блоки наведення артилерійських систем.
Удари по території Росії
Збройні сили України (ЗСУ), Головне управління розвідки (ГУР) та Служба безпеки України (СБУ), регулярно завдають ударів по цілях на території Російської Федерації (РФ). Ці операції мають на меті порушити логістичні ланцюги ворога та вивести з ладу об’єкти, що забезпечують його військову активність.
За даними Генерального штабу, вночі 11 червня було завдано удару по пороховому заводу в Тамбовській області.
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