Жирная цель: чем важен пораженный завод "Резонит" в 40 км от центра Москвы
В ночь на 12 июня Силы обороны поразили в Московской области завод "Резонит", продукцию которого враг использует в собственных ракетах и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Как отметил Коваленко, пораженный "Резонит" в технопарке "Зубово" является жирной целью. Завод расположен около в 40 километрах от центра Москвы.
Технопарк "Зубово"
По словам руководителя ЦПД, на базе технопарка работают предприятия, которые связаны с разработкой и модернизацией:
- электроники;
- микросхем;
- систем навигации;
- элементов для ракетного и морского вооружения.
Завод "Резонит"
Завод, в свою очередь, как рассказывает Коваленко, специализируется на изготовлении:
- многослойных печатных плат;
- гибких и гибко-жестких плат;
- высокоточной микроэлектроники.
Платы, которые изготавливаются на "Резоните", интегрируются в системы управления полетом, навигации, наведения и передачи данных. В частности в:
- ракеты "Искандер", "Калибр", Х-101;
- дроны "Орлан", "Ланцет", "Куб";
- блоки наведения артиллерийских систем.
Удары по территории России
Вооруженные силы Украины (ВСУ), Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ), регулярно наносят удары по целям на территории Российской Федерации (РФ). Эти операции имеют целью нарушить логистические цепи врага и вывести из строя объекты, обеспечивающие его военную активность.
По данным Генерального штаба, ночью 11 июня был нанесен удар по пороховому заводу в Тамбовской области.
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