Жирная цель: чем важен пораженный завод "Резонит" в 40 км от центра Москвы

В ночь на 12 июня Силы обороны поразили в Московской области завод "Резонит" , продукцию которого враг использует в собственных ракетах и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Платы, которые изготавливаются на "Резоните", интегрируются в системы управления полетом, навигации, наведения и передачи данных. В частности в:

Завод, в свою очередь, как рассказывает Коваленко, специализируется на изготовлении:

По словам руководителя ЦПД, на базе технопарка работают предприятия, которые связаны с разработкой и модернизацией:

Как отметил Коваленко, пораженный "Резонит" в технопарке "Зубово" является жирной целью. Завод расположен около в 40 километрах от центра Москвы.

Удары по территории России

Вооруженные силы Украины (ВСУ), Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ), регулярно наносят удары по целям на территории Российской Федерации (РФ). Эти операции имеют целью нарушить логистические цепи врага и вывести из строя объекты, обеспечивающие его военную активность.

По данным Генерального штаба, ночью 11 июня был нанесен удар по пороховому заводу в Тамбовской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.