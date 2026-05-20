Для жінок в Україні запрацювали нові правила виїзду

З 20 травня всі жінки в Україні можуть вільно перетинати державний кордон - уряд скасував останні обмеження, які діяли для держслужбовців та суддів.
Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу України в Telegram.
Як пояснили у ДПСУ, відсьогодні набрали чинності зміни до Правил перетину державного кордону, затверджених постановою уряду №57.
Зокрема, Кабмін постановою від 15 травня 2026 року №623 скасував обмеження для жінок щодо виїзду за кордон на підставі рішень про службові відрядження.
Тепер перетинати державний кордон можуть усі жінки без винятків, незалежно від:
У Держприкордонслужбі також повідомили, що прикордонники вже застосовують нову норму під час контролю у пунктах пропуску.
Нагадаємо, ще 6 травня Кабінет міністрів України ухвалив відповідне рішення.
Тоді прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що зміни мають прибрати зайві обмеження для рядових держслужбовиць, водночас безперервна робота державних органів залишатиметься забезпеченою.
Також повідомлялося, що Україна намагається отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення. Це необхідно для якісної підготовки громад до повернення українців, які втікали від війни.