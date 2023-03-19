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Женская сборная Украины по футзалу завоевала "серебро" чемпионата Европы

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Воскресенье 19 марта 2023 23:55
Женская сборная Украины по футзалу завоевала "серебро" чемпионата Европы Фото: Женская сборная Украины по футзалу завоевала "серебро" чемпионата Европы (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Олег Васкив

Украина уступила Испанию в финальном поединке чемпионата Европы по футзалу среди женщин. Встреча завершилась со счётом 1:5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.

Для нашей национальной команды игра началась удивительно неудачно – арбитр на 13 секунде поставил пенальти. Удар с отметки реализовала Пеке.

Впоследствии, на 11 минуте, мяч в свои ворота срезала Бабенко, а к концу первого тайма испанки отличились в третий раз - где Пас забила после контратаки.

Четвертый гол сборная Испания устроила на старте второй половины встречи. На пас Пеке отозвалась Сампер, сделав счет в поединке 0:4.

После этого украинки смогли поразить ворота соперниц – отметилась Шульга. Однако после этого испанкам удалось забить еще один мяч. В итоге 1:5.

Итак, сборная Украины завершает турнир, одержав "серебро" чемпионата Европы. Этот результат является самым лучшим для нашей национальной команды в истории.

Напомним, сборная Украины добыла в борьбе "золото" и "бронзу" в секторе женских прыжков в высоту на чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в помещении.

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