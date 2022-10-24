Жінку засудили на 5 років через заклики до росіян "звільнити" Маріуполь

Мешканка Маріуполя виправдовувала дії росіян та закликала їх "звільнити" місто. За такі дії її засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію Донецької обласної прокуратури та призначив реальне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна мешканці м. Маріуполя, яка визнана винною у запереченні збройної агресії рф проти України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокурорів, у березні 2022 року жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями у сховищі, із власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів.

У подальшому, під час евакуації з Маріуполя, зловмисниця, перебуваючи на російському блокпосту, прославляла загарбників та просила їх "скоріше звільнити місто". Cуд першої інстанції призначив жінці покарання у вигляді іспитового терміну. Проте прокуратура вирішила оскаржити рішення.