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Жінку засудили на 5 років через заклики до росіян "звільнити" Маріуполь

Фото: Жінку засудили на 5 років через заклики до росіян "звільнити" Маріуполь (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканка Маріуполя виправдовувала дії росіян та закликала їх "звільнити" місто. За такі дії її засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію Донецької обласної прокуратури та призначив реальне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна мешканці м. Маріуполя, яка визнана винною у запереченні збройної агресії рф проти України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокурорів, у березні 2022 року жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями у сховищі, із власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів.

У подальшому, під час евакуації з Маріуполя, зловмисниця, перебуваючи на російському блокпосту, прославляла загарбників та просила їх "скоріше звільнити місто". Cуд першої інстанції призначив жінці покарання у вигляді іспитового терміну. Проте прокуратура вирішила оскаржити рішення.

Нагадаємо, що обвинувачену у держзраді мешканку Черкас Придніпровський суд міста засудив до 10 років ув'язнення.

Раніше прокуратура викрила прихильника окупантів у Харківській області, який у тимчасовій окупації обіймав посаду псевдокерівника "райавтодору", йому повідомлено про підозру.

Також нагадаємо, що на Харківщині виявили чоловіка, який під час окупації села закликав місцевих до підтримки загарбників.

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