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Женщину осудили на 5 лет из-за призывов к россиянам "освободить" Мариуполь

Фото: Женщину приговорили к 5 годам из-за призывов к россиянам "уволить" Мариуполь (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Мариуполя оправдывала действия россиян и призвала их "освободить" город. За такие действия ее приговорили к 5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"Днепровский апелляционный суд поддержал позицию Донецкой областной прокуратуры и назначил реальное наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества жители г. Мариуполя, признанной виновной в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении.

По информации прокуроров, в марте 2022 года женщина, укрываясь от вражеских обстрелов вместе с другими мариупольцами в хранилище, по собственным идеологическим соображениям неоднократно оправдывала действия оккупантов.

В дальнейшем, во время эвакуации из Мариуполя, злоумышленница, находясь на российском блокпоста, прославляла захватчиков и просила их "скорее освободить город". Суд первой инстанции назначил женщине наказание в виде испытательного срока. Однако прокуратура решила оспорить решение.

Напомним, что обвиняемую в госизмене жительницу Черкасс Приднепровский суд города приговорил к 10 годам тюрьмы.

Ранее прокуратура разоблачила сторонника оккупантов в Харьковской области , который во временной оккупации занимал должность псевдоруководителя "райавтодора", ему сообщено о подозрении.

Также напомним, что в Харьковской области обнаружили мужчину, который во время оккупации села призвал местных к поддержке захватчиков.

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