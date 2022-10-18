Передав техніку окупантам. У Харківській області викрили колаборанта

Прокуратура викрила прихильника окупантів у Харківській області, який у тимчасовій окупації обіймав посаду псевдокерівника "райавтодору", йому повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці викрили чоловіка після деокупації регіону. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

За даними слідства, наприкінці червня чоловік отримав від так званої голови окупаційної адміністрації смт Шевченкову пропозицію стати "керівником" Шевченківського дорожньо-ремонтного пункту Балаклійського райавтодору. У смт Шевченкове він надавав російським військовим техніку товариства.

Раніше на Харківщині виявили чоловіка, який під час окупації села закликав місцевих до підтримки загарбників.

Також нагадаємо, що правоохоронці затримали чоловіка, який добровільно став співробітником "правоохоронних органів" росіян на період окупації Балаклії Харківської області.

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