Виправдовувала захоплення українських міст. У Черкасах колаборантку засудили до 10 років
Обвинувачену у держзраді мешканку Черкас Придніпровський суд міста засудив до 10 років ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
На початку березня вона переслала родичам до РФ фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас та запропонувала росіянам бомбити їх.
Крім того, жінка поширювала у забороненій соціальній мережі "Однокласники" інформацію, яка виправдовує захоплення українських міст. Зокрема, хвалилася російським прапором над Новою Каховкою. При цьому прокуратура побачила ознаки злочину за статтею "Державна зрада".
Колаборантка визнала провину і щиро покаялася, що було враховано щодо покарання.
Раніше прокуратура викрила прихильника окупантів у Харківській області, який у тимчасовій окупації обіймав посаду псевдокерівника "райавтодору", йому повідомлено про підозру.
Також нагадаємо, що на Харківщині виявили чоловіка, який під час окупації села закликав місцевих до підтримки загарбників.
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