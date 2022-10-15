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У Харківській області виявили колаборанта, який закликав підтримувати дії РФ

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Хотімля, Субота 15 жовтня 2022 16:22
У Харківській області виявили колаборанта, який закликав підтримувати дії РФ Фото: У Харківській області виявили колаборанта, який закликав інших підтримати дії РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці у Харківській області виявили чоловіка, який під час окупації села закликав місцевих до підтримки діяльністі загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"У квітні 2022 року мешканець с. Хотімля, на той час окупованого представниками РФ, неодноразово закликав місцеве населення підтримувати діяльність загарбників", - йдеться у повідомленні.

У Харківській області виявили колаборанта, який закликав підтримувати дії РФ

Правоохоронці вже повідомили чоловіку про підозру у колабораційній діяльності. Також окремо прокурори направили до суду ряд справ відносно подібних осіб в регіоні:

  • Мешканець міста Південне намагався переконати своїх знайомих у правомірності поширення суверенітету РФ на території нашої держави;
  • Жінка у Харкові неодноразово заводила розмови з оточуючими про "неправомірність існування України";
  • Мешканець Харкова повторював твердження роспропаганди щодо правомірності вторгнення РФ в Україну.

Правоохоронці продовжують роботу з викриття громадян України, які є прихильниками політики Кремля.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали чоловіка, який добровільно став співробітником "правоохоронних органів" росіян на період окупації Балаклії Харківської області.

Також, у Ізюмі затримали екс-правоохоронця, який під час окупації здавав загарбникам українських патріотів.

Окрім того, після звільнення Куп'янська українські військові виявляли колаборантів, які переховувалися у підвалах селищ неподалік від міста.

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