У Харківській області виявили колаборанта, який закликав підтримувати дії РФ

Правоохоронці у Харківській області виявили чоловіка, який під час окупації села закликав місцевих до підтримки діяльністі загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"У квітні 2022 року мешканець с. Хотімля, на той час окупованого представниками РФ, неодноразово закликав місцеве населення підтримувати діяльність загарбників", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже повідомили чоловіку про підозру у колабораційній діяльності. Також окремо прокурори направили до суду ряд справ відносно подібних осіб в регіоні:

Мешканець міста Південне намагався переконати своїх знайомих у правомірності поширення суверенітету РФ на території нашої держави;

Жінка у Харкові неодноразово заводила розмови з оточуючими про "неправомірність існування України";

Мешканець Харкова повторював твердження роспропаганди щодо правомірності вторгнення РФ в Україну.

Правоохоронці продовжують роботу з викриття громадян України, які є прихильниками політики Кремля.