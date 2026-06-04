Жінки в Україні заробляють менше за чоловіків: у яких сферах розрив найбільший

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що роботодавці в Україні готові платити окремим фахівцям до 170 тисяч гривень на місяць. Лідером за рівнем зарплати стала технічна спеціальність, пов'язана з контролем радіочастотного спектра.

Нагадаємо, що за даними дослідження порталу DOU, кожен шостий IT-фахівець втратив роботу протягом останнього року. При цьому у сфері інформації та телекомунікацій фіксується один з найбільших гендерних розривів у зарплатах.