Женщины в Украине зарабатывают меньше мужчин: в каких сферах разрыв наибольший

Тем временем РБК-Украина сообщало, что работодатели в Украине готовы платить отдельным специалистам до 170 тысяч гривен в месяц. Лидером по уровню зарплаты стала техническая специальность, связанная с контролем радиочастотного спектра.

Напомним, что по данным исследования портала DOU, каждый шестой IT-специалист потерял работу в течение последнего года. При этом в сфере информации и телекоммуникаций фиксируется один из самых больших гендерных разрывов в зарплатах.