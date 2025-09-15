Жінки-фермерки з села зможуть отримати гранти на розвиток бізнесу: деталі

Як працює програма

TalentA включає навчальний курс і грантовий конкурс мікропроєктів. Учасниці зможуть отримати знання з розвитку бізнесу, переробки агропродукції та розширення локального виробництва харчових продуктів. Лекції читатимуть провідні експерти з академічної та бізнес-спільноти, а також фахівці Corteva Agriscience, які володіють передовими знаннями, накопиченими лідером сільського господарства за довгу історію роботи в понад 120 країнах світу.

Після завершення навчання фермерки отримають сертифікати й зможуть взяти участь у конкурсі на гранти. Переможниці отримають фінансову підтримку для розвитку бізнесу. Результати оголосять у березні 2026 року.

Хто може взяти участь

Подати заявку можуть жінки від 18 років, які:

працюють у сільському господарстві або володіють/співволодіють агропідприємством щонайменше рік;

проживають у населених пунктах до 10 тисяч жителів або працюють у зареєстрованих там підприємствах.

Участь безкоштовна. Реєстрація триватиме з 11 по 30 вересня 2025 року за посиланням.

"Українські фермерки невпинно працюють заради продовольчої стабільності країни, і Corteva продовжує підтримувати їх у цей вирішальний час. Програма TalentA допоможе отримати практичні знання й ресурси для зміцнення господарств і громад", - зазначила Анна Бабіч, керівниця корпоративних комунікацій Corteva Agriscience у Центральній і Східній Європі.

Зазначимо, TalentA - міжнародна програма, започаткована у 2019 році в Іспанії. Вона вже об’єднала майже 1500 жінок-фермерок у різних країнах Європи та Латинської Америки. В Україні Corteva реалізує її з 2020 року у партнерстві з Міністерством аграрної політики та продовольства.

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) - міжнародна компанія, яка спеціалізується виключно на сільському господарстві. Вона поєднує сучасні інновації, тісну співпрацю з клієнтами та швидку реалізацію рішень для подолання ключових викликів агросфери у світі.