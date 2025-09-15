Женщины-фермеры из села смогут получить гранты на развитие бизнеса: детали

Международная компания Corteva Agriscience совместно с GlobalGiving запустила образовательно-грантовую программу TalentA 2025-2026 для женщин-фермеров из сельской местности. Общий грантовый фонд составляет более 600 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Corteva.
TalentA включает учебный курс и грантовый конкурс микропроектов. Участницы смогут получить знания по развитию бизнеса, переработке агропродукции и расширению локального производства пищевых продуктов. Лекции будут читать ведущие эксперты из академического и бизнес-сообщества, а также специалисты Corteva Agriscience, которые обладают передовыми знаниями, накопленными лидером сельского хозяйства за долгую историю работы в более 120 странах мира.
После завершения обучения фермеры получат сертификаты и смогут принять участие в конкурсе на гранты. Победительницы получат финансовую поддержку для развития бизнеса. Результаты объявят в марте 2026 года.
Подать заявку могут женщины от 18 лет, которые:
Участие бесплатное. Регистрация продлится с 11 по 30 сентября 2025 года по ссылке.
"Украинские фермерши неустанно работают ради продовольственной стабильности страны, и Corteva продолжает поддерживать их в это решающее время. Программа TalentA поможет получить практические знания и ресурсы для укрепления хозяйств и общин", - отметила Анна Бабич, руководитель корпоративных коммуникаций Corteva Agriscience в Центральной и Восточной Европе.
Отметим, TalentA - международная программа, основанная в 2019 году в Испании. Она уже объединила почти 1500 женщин-фермеров в разных странах Европы и Латинской Америки. В Украине Corteva реализует ее с 2020 года в партнерстве с Министерством аграрной политики и продовольствия.
Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) - международная компания, которая специализируется исключительно на сельском хозяйстве. Она сочетает современные инновации, тесное сотрудничество с клиентами и быструю реализацию решений для преодоления ключевых вызовов агросферы в мире.
