Українки можуть безкоштовно змінити професію та отримати роботу: які умови

Понеділок 15 вересня 2025 15:21
Українки можуть безкоштовно змінити професію та отримати роботу: які умови Фото: Жінок навчають "чоловічим" професіям (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Державна служба зайнятості цього року запустила експериментальний проєкт, який дає жінкам можливість безкоштовно здобути нові спеціальності, де традиційно переважали чоловіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.

Як працює програма

Ключовим фактором є запит роботодавця. Бізнес подає заявку онлайн чи офлайн до місцевого центру зайнятості, після чого служба підбирає кандидаток серед тих, хто готовий пройти навчання.

Жінка, яка шукає роботу, може самостійно відгукнутися на заявку роботодавця або звернутися до кар’єрного радника. Для участі необхідно надати:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код (РНОКПП);
  • документ про освіту.

Після завершення курсу роботодавець зобов’язаний працевлаштувати учасницю протягом 15 днів.

Які умови навчання

Для жінок доступні 31 професія. Заклад освіти можна обрати із визначеного переліку. Навчання не може тривати довше 10 місяців. Вартість навчання складає 30,2 тис. гривень (за потреби різницю може доплатити роботодавець чи учасниця).

Участь можлива лише для застрахованих осіб.

Центр зайнятості ухвалює рішення про направлення на навчання, надсилає заявку до закладу освіти, після чого укладається договір, а навчання оплачується за рахунок держави.

Деталі можна отримати у найближчому центрі зайнятості або за телефоном гарячої лінії 1518 з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00, у п’ятницю - до 16:45.

Раніше РБК-Україна розповідало, що наразі у програмі беруть участь 763 українки, з яких 247 вже завершили навчання (212 із них отримали роботу), ще 516 - продовжують навчатися. Найпопулярніші спеціальності серед жінок - верстатниця деревообробних верстатів, операторка котельні та трактористка.

Також ми розповідали про вакансії в Україні, де готові брати працівників без досвіду та пропонують конкурентні зарплати від 25 до 120 тис. гривень. Роботодавці обіцяють навчання на місці та офіційне працевлаштування. Серед пропозицій - різноробочі, автослюсарі, майстри манікюру, продавці-стилісти, пекарі, консультанти мобільної техніки та менеджери з продажу.

Новини
