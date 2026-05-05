Жінка намагалась вчинити теракт в підрозділі Збройних Сил Житомира
У Житомирі жінка готувала вибух у будівлі підрозділу ЗСУ в Житомирі. Агентка планувала пронести бомбу всередину під виглядом кур'єра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Хто вона і як її завербували
Зловмисниця - мешканка Ізмаїла на Одещині з наркотичною залежністю. До поля зору російських спецслужб вона потрапила через Telegram: шукала там швидкий заробіток.
Після вербування жінку відправили до Житомира. Там вона орендувала квартиру і почала виготовляти саморобний вибуховий пристрій за інструкціями двох кураторів з Росії.
Як мав спрацювати план
Схема була проста: агентка мала одягнути форму відомої служби доставки, принести "посилку" з бомбою до адміністративної будівлі підрозділу ЗСУ і залишити її там.
Фото: СБУ попередила теракт на Житомирщині (t.me/SBUkr)
Куратори планували підірвати пристрій дистанційно - через мобільний телефон, вмонтований у вибухівку. Для "підсилення" ефекту бомбу спорядили металевими гайками та болтами.
Що встигла зробити
Жінка не обмежилась підготовкою однієї бомби. Вона:
- провела розвідку біля цільової будівлі;
- узгодила з кураторами час і місце теракту;
- фотографувала і знімала на відео периметри інших військових об'єктів у місті.
Фото: в СБУ показали, як готуали злочин (t.me/SBUkr)
Де і як затримали
Співробітники СБУ діяли на випередження - агентку затримали ще до виходу на "об'єкт", коли вона вже підготувала вибухівку і придбала уніформу кур'єра.
Під час обшуку в орендованій квартирі вилучили:
- готовий саморобний вибуховий пристрій;
- хімічні компоненти для виготовлення вибухівки;
- уніформу кур'єра;
- смартфон із доказами підготовки теракту.
Слідчі СБУ повідомили жінці підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою.
Максимальне покарання - довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше на Донеччині СБУ затримала агента російської військової розвідки (ГРУ), який збирав координати для авіаударів по Краматорську та Дружківці.
Чоловік фіксував об'єкти інфраструктури і передавав дані куратору - для наведення авіабомб.
Як повідомляло РБК-Україна, на початку квітня в Одесі спіймали іншу агентку ФСБ - колишню мешканку Кіровоградщини, яка 15 років прожила в Росії.
Жінку завербували через московський офіс політпроєкту Віктора Медведчука "Другая Украина": вона прийшла туди за юридичною допомогою, а її передали спецслужбам.
Агентка встановила GPS-маячок на автомобіль офіцера Сил спеціальних операцій, щоб найманий кілер міг його вистежити.