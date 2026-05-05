ua en ru
Вт, 05 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Жінка намагалась вчинити теракт в підрозділі Збройних Сил Житомира

10:35 05.05.2026 Вт
2 хв
Виконавицю викрили перед виконанням злочину
aimg Олена Чупровська
Жінка намагалась вчинити теракт в підрозділі Збройних Сил Житомира Фото: Під виглядом кур'єра везла бомбу: агентку РФ затримали перед самим терактом (facebook com SecurSerUkraine)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У Житомирі жінка готувала вибух у будівлі підрозділу ЗСУ в Житомирі. Агентка планувала пронести бомбу всередину під виглядом кур'єра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Читайте також: Експорт нафти РФ просів майже на 17% після ударів по портах, - Власюк

Хто вона і як її завербували

Зловмисниця - мешканка Ізмаїла на Одещині з наркотичною залежністю. До поля зору російських спецслужб вона потрапила через Telegram: шукала там швидкий заробіток.

Після вербування жінку відправили до Житомира. Там вона орендувала квартиру і почала виготовляти саморобний вибуховий пристрій за інструкціями двох кураторів з Росії.

Як мав спрацювати план

Схема була проста: агентка мала одягнути форму відомої служби доставки, принести "посилку" з бомбою до адміністративної будівлі підрозділу ЗСУ і залишити її там.

Жінка намагалась вчинити теракт в підрозділі Збройних Сил ЖитомираФото: СБУ попередила теракт на Житомирщині (t.me/SBUkr)

Куратори планували підірвати пристрій дистанційно - через мобільний телефон, вмонтований у вибухівку. Для "підсилення" ефекту бомбу спорядили металевими гайками та болтами.

Що встигла зробити

Жінка не обмежилась підготовкою однієї бомби. Вона:

  • провела розвідку біля цільової будівлі;
  • узгодила з кураторами час і місце теракту;
  • фотографувала і знімала на відео периметри інших військових об'єктів у місті.

Жінка намагалась вчинити теракт в підрозділі Збройних Сил ЖитомираФото: в СБУ показали, як готуали злочин (t.me/SBUkr)

Де і як затримали

Співробітники СБУ діяли на випередження - агентку затримали ще до виходу на "об'єкт", коли вона вже підготувала вибухівку і придбала уніформу кур'єра.

Під час обшуку в орендованій квартирі вилучили:

  • готовий саморобний вибуховий пристрій;
  • хімічні компоненти для виготовлення вибухівки;
  • уніформу кур'єра;
  • смартфон із доказами підготовки теракту.

Слідчі СБУ повідомили жінці підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою.

Максимальне покарання - довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Донеччині СБУ затримала агента російської військової розвідки (ГРУ), який збирав координати для авіаударів по Краматорську та Дружківці.

Чоловік фіксував об'єкти інфраструктури і передавав дані куратору - для наведення авіабомб.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку квітня в Одесі спіймали іншу агентку ФСБ - колишню мешканку Кіровоградщини, яка 15 років прожила в Росії.

Жінку завербували через московський офіс політпроєкту Віктора Медведчука "Другая Украина": вона прийшла туди за юридичною допомогою, а її передали спецслужбам.

Агентка встановила GPS-маячок на автомобіль офіцера Сил спеціальних операцій, щоб найманий кілер міг його вистежити.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Кремль Теракт Війна в Україні
Новини
Росія вдарила по Полтавщині ракетами та дронами: є жертви та понад 30 поранених
Росія вдарила по Полтавщині ракетами та дронами: є жертви та понад 30 поранених
Аналітика
Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним