Главная » Новости » Война в Украине

Женщина пыталась совершить теракт в подразделении Вооруженных Сил Житомира

10:35 05.05.2026 Вт
2 мин
Исполнительницу разоблачили перед исполнением преступления
aimg Елена Чупровская
Женщина пыталась совершить теракт в подразделении Вооруженных Сил Житомира Фото: Под видом курьера везла бомбу: агента РФ задержали перед самым терактом (facebook com SecurSerUkraine)
В Житомире женщина готовила взрыв в здании подразделения ВСУ в Житомире. Агент планировала пронести бомбу внутрь под видом курьера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Кто она и как ее завербовали

Злоумышленница - жительница Измаила Одесской области с наркотической зависимостью. В поле зрения российских спецслужб она попала через Telegram: искала там быстрый заработок.

После вербовки женщину отправили в Житомир. Там она арендовала квартиру и начала изготавливать самодельное взрывное устройство по инструкциям двух кураторов из России.

Как должен был сработать план

Схема была проста: агент должна была одеть форму известной службы доставки, принести "посылку" с бомбой в административное здание подразделения ВСУ и оставить ее там.

Женщина пыталась совершить теракт в подразделении Вооруженных Сил ЖитомираФото: СБУ предупредила теракт на Житомирщине (t.me/SBUkr)

Кураторы планировали взорвать устройство дистанционно - через мобильный телефон, вмонтированный во взрывчатку. Для "усиления" эффекта бомбу снарядили металлическими гайками и болтами.

Что успела сделать

Женщина не ограничилась подготовкой одной бомбы. Она

  • провела разведку возле целевого здания;
  • согласовала с кураторами время и место теракта;
  • фотографировала и снимала на видео периметры других военных объектов в городе.

Женщина пыталась совершить теракт в подразделении Вооруженных Сил ЖитомираФото: в СБУ показали, как готовиали преступление (t.me/SBUkr)

Где и как задержали

Сотрудники СБУ действовали на опережение - агента задержали еще до выхода на "объект", когда она уже подготовила взрывчатку и приобрела униформу курьера.

Во время обыска в арендованной квартире изъяли:

  • готовое самодельное взрывное устройство;
  • химические компоненты для изготовления взрывчатки;
  • униформу курьера;
  • смартфон с доказательствами подготовки теракта.

Следователи СБУ сообщили женщине подозрение по статье о государственной измене в условиях военного положения. Она находится под стражей.

Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Донецкой области СБУ задержала агента российской военной разведки (ГРУ), который собирал координаты для авиаударов по Краматорску и Дружковке.

Мужчина фиксировал объекты инфраструктуры и передавал данные куратору - для наведения авиабомб.

Как сообщало РБК-Украина, в начале апреля в Одессе поймали другую агентку ФСБ - бывшую жительницу Кировоградщины, которая 15 лет прожила в России.

Женщину завербовали через московский офис политпроекта Виктора Медведчука "Другая Украина": она пришла туда за юридической помощью, а ее передали спецслужбам.

Агент установила GPS-маячок на автомобиль офицера Сил специальных операций, чтобы наемный киллер мог его выследить.

Россия ударила по Полтавщине ракетами и дронами: есть жертвы и более 30 раненых
