Женщина в 81 год выполняет стойку на руках и поднимает большой вес: 4 секрета ее успеха

Американка Элейн Паддор в 81 год находится в прекрасной физической форме. Она с легкостью выполняет три подхода стояния на руках и поднимает большой вес в спортзале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу американского фитнес-тренера Лоры Сомерс.

Программа тренировок

С детства она была в хорошей физической форме, но только в 37 лет она начала регулярно заниматься спортом.

В свои 50 лет женщина бросила спорт и набрала вес, но это длилось недолго. Поэтому через некоторое время снова начала заниматься тяжелой атлетикой.

Около двух лет назад Элейн включила в свою жизнь больше тяжелой атлетики, сосредоточившись на развитии силы верхней и нижней части тела с помощью тренажеров.

В частности, на каждой тренировке она выполняет следующую программу:

три подхода подъема ног, вися на перекладине

три подхода стойки на руках

по три подхода разгибание ног на трицепс и тяга к широчайшей мышце спины на тренажерах

Элейн Паддор (фото: instagram.com/somerfitcoaching)

4 вещи, которые были ключом к успеху

Последовательность и хорошая форма

По словам Элейн Паддор, она находится в спортзале не менее 6 дней в неделю, где тренировки обычно длятся по 30-45 минут.

"Еще я езжу на велосипеде туда и обратно - это быстрая поездка от 5 до 10 минут в одну сторону - этого кардио для меня достаточно. Как только попадаю в спортзал, я каждый день придерживаюсь одного и того же режима. Отношусь к своим тренировкам как к выступлению - хорошая техника является ключевой", - отметила эксперт.

Элейн Паддор (фото: instagram.com/somerfitcoaching)

Завязывание дружеских отношений в спортзале

Дружеские отношения в спортзале действительно могут мотивировать - и вот почему:

поддержка - друзья поддерживают вас, когда хочется сдаться

регулярность - когда кто-то ждет вас в зале, пропустить тренировку становится сложнее

здоровая конкуренция - легкий спор стимулирует выкладываться больше

общие цели - вы можете делиться прогрессом, планами и достижениями

больше удовольствия - занятия в компании приносят положительные эмоции

Принятие старения

Принятие старения во время занятия спортом - это важный психологический и физиологический этап, который помогает сохранять мотивацию, получать удовольствие от активности и избегать травм. Вот несколько ключевых аспектов этого процесса:

С годами стоит переориентироваться с погони за рекордами на сохранение подвижности, силы, выносливости, координации. Цель - не идеальное тело, а качественная жизнь.

Сила воли - это хорошо, но еще лучше - умение остановиться.

Способ мышления создает вашу реальность

Если вы хотите начать силовые тренировки, просто придите и сделайте это как можно скорее. Сначала ваши тренировки могут быть не длительными. Со временем нужно постоянно увеличивать продолжительность и вес гантель.

Те, кто тренируется с убеждением, что сможет стать сильнее, выносливее или гибче - достигают лучших результатов, чем те, кто сомневается в собственном потенциале.