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Мешканці будинку в Дрогобичі назвали свою версію обвалення

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 16:08
Мешканці будинку в Дрогобичі назвали свою версію обвалення
Фото: обвал будинку у Дрогобичі (dsns.gov.ua)

Причиною обвалення будинку в Дрогобичі міг стати ремонт в перукарні

Мешканці будинку у Дрогобичі, де обвалився один з під'їздів, вважають, що причиною обвалу могли стати ремонтні роботи в перукарні на першому поверсі. Про це повідомляє Громадське.

Повідомляється, що очевидці відзначають, що вибуху не було, був гуркіт від руйнування. При цьому, у міській раді Дрогобича поки відмовляються коментувати питання про дозвіл для ремонтних робіт в перукарні.

Нагадаємо, вибух у чотириповерховому будинку у Дрогобичі відбувся 28 серпня о 2:46 ночі. Відомо про двох загиблих і сімох госпіталізованих. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження.

Рятувальники продовжують шукати ще чотирьох осіб, які могли залишитися під завалами. У ДСНС повідомили, що під завалами будівлі знаходиться дитина. Пізніше чоловік, який знаходиться в шоковому стані повідомив, що хлопчик зателефонував з-під завалів і попросив про допомогу.

Будівлю відгородили, є небезпека, що будинок посиплеться далі. До рятувальних робіт залучено півтисячі людей, спецтехніка та кінологи з собаками. Версію про вибух газу відкинули, зараз розглядається нова версія - технічна несправність будинку.

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