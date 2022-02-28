В жилой дом в центре Чернигова попала ракета (видео)

В центре Чернигова ракета попала в жилой дом, в результате чего загорелись два этажа. О количестве пострадавших пока что ничего не известно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Государственной службы специальной связи и защиты Украины.
"В жилой дом в центре Чернигова попала ракета. Начался пожар, горят два нижних этажа. Количество травмированных пока неизвестно. Информация обновляется", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел около 2:45.
Напомним, российские оккупационные войска 27 февраля ракетным ударом уничтожили в Чернигове историческое здание областного молодежного центра (бывший кинотеатр им. Щорса), которое является памятником архитектуры.
Ранее глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что российские войска могут осуществить атаку жилых кварталов "Градами". Поэтому всем, кто не участвует в обороне города он посоветовал спрятаться в укрытие.