В Чернигове возможна атака жилых кварталов "Градами": всем в укрытие, - ОГА
В Чернигове российские войска могут осуществить атаку жилых кварталов "Градами". Всем, кто не участвует в обороне города срочно спрятаться в укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главу Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса.
"Всему населению Чернигова, которое не участвует в отрядах ТрО и обороне города - спрятаться в укрытие, а при невозможности - находиться дома. Силы ВСУ и ТрО защищают город. Не мешайте", - написал он.
По его словам, есть информация, что россияне могут сбрасывать с самолетов мины и взрывные устройства, в том числе замаскированные под детские игрушки, телефоны, и другие ценные предметы.
"Не берите посторонние предметы в руки, иначе погибнете...Российская армия вероятно будет повторять ракетные обстрелы, обстрелы из "Градов" города Чернигов, в частности жилых кварталов", - сообщил Чаус.
Обновлено. В Черниговской ОГА сообщили об обстреле города "Градами".
"Внимание! Российские войска обстреливают город из "Градов", - говорится в сообщении.
Местные СМИ сообщают, что на улице Белова горит квартира на верхних этажах многоэтажки.
Также, по информации "Суспільного" в областной больнице выбиты стекла: в хирургическом корпусе, старой котельной и в пищеблоке повылетали окна, которые были в деревянных рамах.
Напомним, вчера украинские войска дали отпор российским атакам в Черниговской области, были уничтожены две колонны бронетехники.
Кроме того, вблизи Чернигова военные отбили прорыв войск РФ. При этом, вражеская техника была захвачена вместе с документами россиян.
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