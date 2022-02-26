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В Чернигове возможна атака жилых кварталов "Градами": всем в укрытие, - ОГА

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Чернигов, Суббота 26 февраля 2022 14:29
В Чернигове возможна атака жилых кварталов "Градами": всем в укрытие, - ОГА Фото: в Чернигове возможна атака жилых кварталов "Градами" (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Мария Кучерявец

В Чернигове российские войска могут осуществить атаку жилых кварталов "Градами". Всем, кто не участвует в обороне города срочно спрятаться в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главу Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса.

"Всему населению Чернигова, которое не участвует в отрядах ТрО и обороне города - спрятаться в укрытие, а при невозможности - находиться дома. Силы ВСУ и ТрО защищают город. Не мешайте", - написал он.

По его словам, есть информация, что россияне могут сбрасывать с самолетов мины и взрывные устройства, в том числе замаскированные под детские игрушки, телефоны, и другие ценные предметы.

"Не берите посторонние предметы в руки, иначе погибнете...Российская армия вероятно будет повторять ракетные обстрелы, обстрелы из "Градов" города Чернигов, в частности жилых кварталов", - сообщил Чаус.

Обновлено. В Черниговской ОГА сообщили об обстреле города "Градами".

"Внимание! Российские войска обстреливают город из "Градов", - говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что на улице Белова горит квартира на верхних этажах многоэтажки.

Также, по информации "Суспільного" в областной больнице выбиты стекла: в хирургическом корпусе, старой котельной и в пищеблоке повылетали окна, которые были в деревянных рамах.

Напомним, вчера украинские войска дали отпор российским атакам в Черниговской области, были уничтожены две колонны бронетехники.

Кроме того, вблизи Чернигова военные отбили прорыв войск РФ. При этом, вражеская техника была захвачена вместе с документами россиян.

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