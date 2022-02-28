Оккупанты ракетным ударом уничтожили в Чернигове историческое здание

Российские войска нанесли ракетный удар по Чернигову, в результате чего 27 февраля было разрушено историческое здание областного молодежного центра (бывший кинотеатр им. Щорса), которое является памятником архитектуры.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Черниговской ОВА .

Здание разбомбили в воскресенье днем около 17:40.

"Очередной абсурдно жестокий удар по Чернигову. Второй раз авиация рашистских захватчиков наносит ракетный удар по центру города, рядом с жилыми домами и историческими достопримечательностями", - говорится в публикации.

По предварительным данным от ГСЧС, пострадавших в результате ракетного удара нет.

Бывший кинотеатр им. Щорса был открыт 10 августа 1939 года. В последнее время это был молодежный хаб. Это историческое здание в Чернигове из-за бомбежек интервентов разрушалось дважды - сначала во время Второй мировой войны нацистскими войсками, теперь 27 февраля 2022 года российскими захватническими войсками.

В сети появилось видео и фото руин памятника архитектуры, снятое спасателями ГСЧС и местными жителями.

Видео: руины кинотеатра им. Щорса в центре Чернигова после авиаудара РФ

Войска РФ разбомбили в Чернигове историческое здание бывший кинотеатр им. Щорса (фото: facebook.com/cg.gov.ua)