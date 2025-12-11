Жили під атаками російських дронів: Україна повернула з окупації групу дітей

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області групу дітей. Вони жили під погрозами та атаками росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram.
Він розповів, що дітям, яких вивезли на підконтрольну Україні частину, від 4 до 16 років. Разом із ними було евакуйовано повнолітнього, який має статус дитини, позбавленої батьківського піклування.
Прокудін уточнив, що серед врятованих - 12-річний хлопчик з його сім'єю, вони жили в постійному страху через регулярні обшуки, допити і погрози з боку росіян.
"Але найстрашнішими були російські дронові атаки на цивільне населення, під час однієї з них загинув місцевий хлопчик", - зазначив глава ОВА.
За його словами, діти пройшли через погрози, тиск, спроби "перевиховання", але зараз вони перебувають у безпеці. Їм надають необхідну психологічну, соціальну та медичну підтримку.
Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що в прифронтових областях російські оператори дронів влаштовують "сафарі на людей".
Він зазначив, що Росія за допомогою атак на мирних українців навчає своїх операторів безпілотників.
Глава української держави підкреслював, що Україна готує спецрішення, які допоможуть захистити мирне населення в областях, які регулярно перебувають під російськими атаками.
Також у листопаді президент розповів про те, що птахи "Мадяра" отримали завдання посилити захист Херсона, який щомісяця зазнає тисяч ударів безпілотників РФ.