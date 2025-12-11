Жили під атаками російських дронів: Україна повернула з окупації групу дітей

Він розповів, що дітям, яких вивезли на підконтрольну Україні частину, від 4 до 16 років. Разом із ними було евакуйовано повнолітнього, який має статус дитини, позбавленої батьківського піклування.

Прокудін уточнив, що серед врятованих - 12-річний хлопчик з його сім'єю, вони жили в постійному страху через регулярні обшуки, допити і погрози з боку росіян.

"Але найстрашнішими були російські дронові атаки на цивільне населення, під час однієї з них загинув місцевий хлопчик", - зазначив глава ОВА.

За його словами, діти пройшли через погрози, тиск, спроби "перевиховання", але зараз вони перебувають у безпеці. Їм надають необхідну психологічну, соціальну та медичну підтримку.