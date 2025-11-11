"Птахи Мадяра" отримали нове завдання: посилять захист Херсона від російських ударів

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Херсона провів нараду з військовими та представниками сил безпеки, зокрема із підрозділами Сил безпілотних систем.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він заявив під час щоденного звернення.

Глава держави повідомив, що за результатами зустрічі визначено низку кроків для посилення оборони міста, яке щомісяця зазнає тисяч ударів російських дронів. Зокрема, підрозділи Сил безпілотних систем, серед яких і "Птахи Мадяра", збільшать свої спроможності в регіоні.

Окремо президент наголосив на важливості реалізації заходів із захисту доріг і логістичних напрямків - відповідні завдання отримали урядовці.

"І сьогодні є також рішення по енергетиці, по обладнанню для Херсона, фінансування додаткове. Максимум завтра ці рішення мають бути ухвалені урядом", - заявив він.

За словами президента, обласна влада подала запити на потреби громад - від дитсадків до освітніх і соціальних програм.

"Люди тут заслуговують на більшу підтримку. Найменше, що може зробити держава - це шана і вдячність усім, хто береже наш Херсон", - наголосив Зеленський.

Звільнення Херсона

Варто нагадати, що Херсон перебував під окупацією росіян з 2 березня 2022 року. Сили оборони у вересні розпочали операцію зі звільнення міста. Вже 11 листопада 2022 року українські військові увійшли до Херсона, повернувши його під контроль України.

Сьогодні ж, у третю річницю звільнення Херсону, туди приїхав Зеленський.