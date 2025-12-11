Жили под атаками российских дронов: Украина вернула из оккупации группу детей

Украине удалось вернуть из временно оккупированной части Херсонской области группу детей. Они жили под угрозами и атаками россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.
Он рассказал, что детям, которых вывезли на подконтрольную Украине часть, от 4 до 16 лет. Вместе с ними был эвакуирован совершеннолетний, который имеет статус ребенка, лишенного родительского опекунства.
Прокудин уточнил, что среди спасенных - 12-летний мальчик с его семьей, они жили в постоянном страхе из-за регулярных обысков, допросов и угроз со стороны россиян.
"Но самыми страшными были российские дроновые атаки на гражданское население, во время одной из них погиб местный мальчик", - отметил глава ОВА.
По его словам, дети прошли через угрозы, давление, попытки "перевоспитания", но сейчас они находятся в безопасности. Им предоставляют необходимую психологическую, социальную и медицинскую поддержку.
Напомним, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что в прифронтовых областях российские операторы дронов устраивают "сафари на людей".
Он отметил, что Россия при помощи атак на мирных украинцев обучает своих операторов беспилотников.
Глава украинского государства подчеркивал, что Украина готовит спецрешения, которые помогут защитить мирное население в областях, которые регулярно находятся под российскими атаками.
Также в ноябре президент рассказал о том, что птицы "Мадяра" получили задание усилить защиту Херсона, который каждый месяц подвергается тысячам ударов беспилотников РФ.