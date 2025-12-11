ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Жили під атаками російських дронів: Україна повернула з окупації групу дітей

Херсонська область, Четвер 11 грудня 2025 15:40
UA EN RU
Жили під атаками російських дронів: Україна повернула з окупації групу дітей Ілюстративне фото: Україна повернула з окупованих територій групу дітей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області групу дітей. Вони жили під погрозами та атаками росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram.

Він розповів, що дітям, яких вивезли на підконтрольну Україні частину, від 4 до 16 років. Разом із ними було евакуйовано повнолітнього, який має статус дитини, позбавленої батьківського піклування.

Прокудін уточнив, що серед врятованих - 12-річний хлопчик з його сім'єю, вони жили в постійному страху через регулярні обшуки, допити і погрози з боку росіян.

"Але найстрашнішими були російські дронові атаки на цивільне населення, під час однієї з них загинув місцевий хлопчик", - зазначив глава ОВА.

За його словами, діти пройшли через погрози, тиск, спроби "перевиховання", але зараз вони перебувають у безпеці. Їм надають необхідну психологічну, соціальну та медичну підтримку.

Росія влаштовує сафарі на людей

Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що в прифронтових областях російські оператори дронів влаштовують "сафарі на людей".

Він зазначив, що Росія за допомогою атак на мирних українців навчає своїх операторів безпілотників.

Глава української держави підкреслював, що Україна готує спецрішення, які допоможуть захистити мирне населення в областях, які регулярно перебувають під російськими атаками.

Також у листопаді президент розповів про те, що птахи "Мадяра" отримали завдання посилити захист Херсона, який щомісяця зазнає тисяч ударів безпілотників РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна в Україні Діти Атака дронів
Новини
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень