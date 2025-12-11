Жили под атаками российских дронов: Украина вернула из оккупации группу детей

Украине удалось вернуть из временно оккупированной части Херсонской области группу детей. Они жили под угрозами и атаками россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram .

Он рассказал, что детям, которых вывезли на подконтрольную Украине часть, от 4 до 16 лет. Вместе с ними был эвакуирован совершеннолетний, который имеет статус ребенка, лишенного родительского опекунства.

Прокудин уточнил, что среди спасенных - 12-летний мальчик с его семьей, они жили в постоянном страхе из-за регулярных обысков, допросов и угроз со стороны россиян.

"Но самыми страшными были российские дроновые атаки на гражданское население, во время одной из них погиб местный мальчик", - отметил глава ОВА.

По его словам, дети прошли через угрозы, давление, попытки "перевоспитания", но сейчас они находятся в безопасности. Им предоставляют необходимую психологическую, социальную и медицинскую поддержку.