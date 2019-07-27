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Жесткий Brexit может повлиять на объединение Ирландии, - премьер

Новости » Политика    27.07.2019 - 01:27
Жесткий Brexit может повлиять на объединение Ирландии, - премьер
Фото: Лео Варадкар (twitter.com)

Севреная Ирландия посчитает Brexit без соглашения провокацией

Выход Великобритании со склада Евросоюза без соглашения может стать началом обединения Ирландии с Северной Ирландией. Об этом сказал Премьерер-министр Ирландии Лео Варадкар, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, по словам премьера, правительство Ирландии не намерено планировать обединение, поскольку пробританские силы Северной Ирландии будут считать это провокацией.

"Если Великобритания выведет Северную Ирландию из Европейского союза вопреки воле большинства жителей Северной Ирландии, избавит их от европейского гражданства и подорвет Страснопятничное соглашение - такие вопросы будут возникать, нравится нам это или нет", - сказал он, добавив, что к этому нужно быть готовыми.

Напомним, новый британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал, что Великобритания не только выйдет из состава Евросоюза до 31 октября, но и подпишет выгодное  соглашение о Brexit с Евросоюзом.

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