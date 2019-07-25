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Джонсон убежден в возможности заключения более выгодного соглашения по Brexit

Новости » Политика    25.07.2019 - 06:24
Джонсон убежден в возможности заключения более выгодного соглашения по Brexit
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Новый британский премьер рассчитывает исключить из соглашения проверки на границе с Ирландией

Новый британский премьер-министр Борис Джонсон обещает, что Великобритания не только выйдет из состава Евросоюза до 31 октября, но и заключит более выгодное соглашение по Brexit с Евросоюзом. Об этом этом он заявил в ходе своей первой речи в новой должности перед зданием офиса британского премьера, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джонсон заявил, что убежден в возможности заключить соглашение с ЕС, в котором не будут предусмотрены проверки на границе Ирландией, являющейся членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании.

"Мы заключим новое соглашение, лучшее соглашение, которое позволит максимально использовать возможности Brexit, позволяя нам развивать новое и многообещающее сотрудничество с остальной Европой", - заявил премьер Британии.

При этом он отметил, что следует подготовить и вариант жесткого Brexit без заключения соглашения на случай, если ЕС откажется от переговоров.

Напомним, новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил первых трех министров в своем правительстве - министром финсов Саджида Джавида, Притти Пател министром внутренних дел и Доминика Рааба главой МИД.

Джонсон официально сменил Мэй на посту премьера Британии Джонсон пообещал завершить Brexit 31 октября
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