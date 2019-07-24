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Джонсон сделал первые назначения на посту премьера Британии

Новости » Политика    24.07.2019 - 21:32
Джонсон сделал первые назначения на посту премьера Британии
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Джонсон назначил первых трех министров

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил первых трех министров в своем правительстве.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, в первый день премьерства Джонсон назначил нового министра финсов. Ним стал Саджида Джавида, который ранее занимал должность министра внутренних дел Великобритании. 

Кроме того, премьер-министр назначил Прити Пател министром внутренних дел Великобритании. Министром иностранных дел был назначен бывший глава министерства по вопросам Brexit Доминик Рааб.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  лидер консервативной партии Великобритании Борис Джонсон встретился с королевой Елизаветой II, которая назначила его на пост главы кабинета министров страны. Таким образом, он официально сменил Терезу Мэй на посту премьер-министра.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил свои слова, что выведет страну из ЕС до 31 октября при любых обстоятельствах. Более того, Джонсон считает, что выход из ЕС был фундаментальным решением жителей Великобритании, потому что они хотели, чтобы их законы принимали те люди, которых они могут выбирать и увольнять с должности.

Джонсон подтвердил выход Британии из ЕС до 31 октября Зеленский встретится с Джонсоном после Brexit, - посол
Новости Украины Великобританияполитикаборис джонсон
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