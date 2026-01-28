UA

Жертви, руйнування й удар по храму: що відомо про атаку РФ на Київ, Одесу, Запоріжжя та Кривий Ріг

Ілюстративне фото: РФ вдарила по містах України 28 січня (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Кава

Росія вночі знову вдарила по українських містах. У Київській області загинули люди, у Запоріжжі поранені та зруйновані десятки будинків, у столиці й Одесі зафіксовані влучання дронів.

РБК-Україна розповідає, що відомо про атаку станом на ранок.

Головне:

  • Київ - пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі, пожежу ліквідовано, без постраждалих.
  • Київська область - загинули двоє людей, ще четверо постраждали, зокрема діти.
  • Запоріжжя - понад 100 пошкоджених квартир, 20 автівок, четверо поранених.
  • Кривий Ріг - двоє поранених унаслідок балістичного ракетного удару.
  • Одеса - влучання БпЛА у монастир і приватний будинок, без жертв.

Київ

У ніч на 28 січня російські війська атакували столицю. У Голосіївському районі внаслідок влучання в торець 17-поверхового житлового будинку зафіксували незначні руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, а також пошкодження вікон на верхніх поверхах. Постраждали й припарковані поруч автомобілі.

 Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)

Крім того, падіння уламків БпЛА на дах двоповерхової нежитлової будівлі спричинило пожежу, яку вже ліквідували.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Київська область

Найбільш трагічні наслідки зафіксовано у Бучанському районі. У Білогородській громаді внаслідок атаки дрона "Герань-2" виникла масштабна пожежа в квартирі на 7-му поверсі семиповерхового житлового будинку.

 Фото: наслідки обстрілу Київської області (t.me/dsns_telegram)

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих. Ще четверо людей постраждали: жінка, двоє дітей 2016 та 2021 років народження з гострою реакцією на стрес, а також чоловік з отруєнням продуктами горіння.

Пожежу ліквідували о 05:15 на площі 600 квадратних метрів.

Запоріжжя

Російські війська двічі вдарили по Запоріжжю, влучивши у двір багатоповерхівки. Унаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено понад 100 квартир і близько 20 автомобілів, щонайменше 12 житлових будинків зазнали руйнувань.

 Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

У частині будинків тимчасово відсутнє електропостачання. Комунальні служби закривають вибиті вікна та розчищають територію.

Станом на 08:00 відомо про чотирьох поранених: 38-річного чоловіка та жінок віком 88, 65 і 55 років. Усі отримали медичну допомогу.

Кривий Ріг

Місто зазнало балістичного ракетного удару по об’єкту інфраструктури.

Унаслідок атаки поранено двох людей - 51-річну жінку та 60-річного чоловіка. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

Одеса

Російські дрони атакували Одещину. У Київському районі Одеси зафіксовано влучання дрона по території православного монастиря, що спричинило пожежу. Також дрон влучив у приватний житловий будинок.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. 

При підготовці матеріалу використано дані ДСНС, обласних адміністрації, Київської міської військової адміністрації, поліції.

Нагадаємо, у ніч на 27 січня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши 165 ударних безпілотників. Серед задіяних засобів - дрони типу "Шахед", зокрема реактивні, а також "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів.

