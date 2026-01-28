Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог

Главное:

Киев - повреждены многоэтажка и автомобили, пожар ликвидирован, без пострадавших.

- повреждены многоэтажка и автомобили, пожар ликвидирован, без пострадавших. Киевская область - погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе дети.

- погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе дети. Запорожье - более 100 поврежденных квартир, 20 автомобилей, четверо раненых.

- более 100 поврежденных квартир, 20 автомобилей, четверо раненых. Кривой Рог - двое раненых в результате баллистического ракетного удара.

- двое раненых в результате баллистического ракетного удара. Одесса - попадание БпЛА в монастырь и частный дом, без жертв.

Киев

В ночь на 28 января российские войска атаковали столицу. В Голосеевском районе в результате попадания в торец 17-этажного жилого дома зафиксировали незначительные разрушения кровли и стены технического этажа, а также повреждения окон на верхних этажах. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)

Кроме того, падение обломков БпЛА на крышу двухэтажного нежилого здания вызвало пожар, который уже ликвидировали.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Киевская область

Наиболее трагические последствия зафиксированы в Бучанском районе. В Белогородской громаде в результате атаки дрона "Герань-2" возник масштабный пожар в квартире на 7-м этаже семиэтажного жилого дома.

Фото: последствия обстрела Киевской области (t.me/dsns_telegram)

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших. Еще четыре человека пострадали: женщина, двое детей 2016 и 2021 годов рождения с острой реакцией на стресс, а также мужчина с отравлением продуктами горения.

Пожар ликвидировали в 05:15 на площади 600 квадратных метров.

Запорожье

Российские войска дважды ударили по Запорожью, попав во двор многоэтажки. В результате атаки возник пожар, повреждено более 100 квартир и около 20 автомобилей, по меньшей мере 12 жилых домов подверглись разрушениям.

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

В части домов временно отсутствует электроснабжение. Коммунальные службы закрывают выбитые окна и расчищают территорию.

По состоянию на 08:00 известно о четырех раненых: 38-летнем мужчине и женщинах в возрасте 88, 65 и 55 лет. Все получили медицинскую помощь.

Кривой Рог

Город подвергся баллистическому ракетному удару по объекту инфраструктуры.

В результате атаки ранены два человека - 51-летняя женщина и 60-летний мужчина. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Одесса

Российские дроны атаковали Одесскую область. В Киевском районе Одессы зафиксировано попадание дрона по территории православного монастыря, что привело к пожару. Также дрон попал в частный жилой дом.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.