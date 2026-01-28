Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог

Россия ночью снова ударила по украинским городам. В Киевской области погибли люди, в Запорожье ранены и разрушены десятки домов, в столице и Одессе зафиксированы попадания дронов.
РБК-Украина рассказывает, что известно об атаке по состоянию на утро.
Главное:
В ночь на 28 января российские войска атаковали столицу. В Голосеевском районе в результате попадания в торец 17-этажного жилого дома зафиксировали незначительные разрушения кровли и стены технического этажа, а также повреждения окон на верхних этажах. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.
Кроме того, падение обломков БпЛА на крышу двухэтажного нежилого здания вызвало пожар, который уже ликвидировали.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Наиболее трагические последствия зафиксированы в Бучанском районе. В Белогородской громаде в результате атаки дрона "Герань-2" возник масштабный пожар в квартире на 7-м этаже семиэтажного жилого дома.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших. Еще четыре человека пострадали: женщина, двое детей 2016 и 2021 годов рождения с острой реакцией на стресс, а также мужчина с отравлением продуктами горения.
Пожар ликвидировали в 05:15 на площади 600 квадратных метров.
Российские войска дважды ударили по Запорожью, попав во двор многоэтажки. В результате атаки возник пожар, повреждено более 100 квартир и около 20 автомобилей, по меньшей мере 12 жилых домов подверглись разрушениям.
В части домов временно отсутствует электроснабжение. Коммунальные службы закрывают выбитые окна и расчищают территорию.
По состоянию на 08:00 известно о четырех раненых: 38-летнем мужчине и женщинах в возрасте 88, 65 и 55 лет. Все получили медицинскую помощь.
Город подвергся баллистическому ракетному удару по объекту инфраструктуры.
В результате атаки ранены два человека - 51-летняя женщина и 60-летний мужчина. Врачи оказывают им необходимую помощь.
Российские дроны атаковали Одесскую область. В Киевском районе Одессы зафиксировано попадание дрона по территории православного монастыря, что привело к пожару. Также дрон попал в частный жилой дом.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
При подготовке материала использованы данные ГСЧС, областных администраций, Киевской городской военной администрации, полиции.
Напомним, в ночь на 27 января российские войска осуществили массированную атаку по Украине, применив 165 ударных беспилотников. Среди задействованных средств - дроны типа "Шахед", в частности реактивные, а также "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.