Жертви у Прилуках, постраждалі у Харкові і не тільки: наслідки нічної атаки РФ

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Чим Росія атакувала Україну вночі?

Які наслідки удару по Харкову?

"Прильот" у Прилуках: чи є загиблі?

Які ще регіони постраждали через нічну атаку?

Чим атакувала Росія

Ще з вечора 4 червня сталося відомо, що росіяни випустили по Україні дрони. Рух безпілотників фіксували у Сумській, Харківській, Полтавській, Чернігівській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Донецькій областях.

Також Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики і пуски КАбів у низці регіонів. Під ранок у Чернігівській та Київській областях була ракетна загроза.

Харків

Після опівночі мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог ударив ракетою по Харкову. За його словами, зафіксовано "прильоти" по щільній житловій забудові у Слобідському районі.

Вже через пів години жителів Харкова попередили про загрозу дронів. Було влучання по багатоповерхівках у Слобідському районі. Як зазначив мер міста, у результаті прямих потраплянь у житлові багатоповерхівки горіли квартири й машини поблизу будинків.

Фото: ДСНС показала наслідки атаки на Харків (t.me/dsns_telegram)

За словами мера, всього ворог завдав шість ударів по Харкову, два з них - прямі влучання в багатоквартирні будинки. В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна "Шахеда" опинилася просто в коридорі.

"У той момент господарі були вдома - врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі", - повідомив міський голова.

Рятувальники уточнили, що виникло три осередки пожеж: горіли квартира на останньому поверсі житлової 17-поверхівки, квартира на другому поверсі та підвальне приміщення п'ятиповерхівки, три легкові авто.

За останніми даними Харківської ОВА, внаслідок атаки на Харків постраждали 19 людей, серед них семирічний хлопчик, дев'ятирічна та дві 13-річні дівчинки.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляє про 18 травмованих, серед яких четверо дітей.

Прилуки

Цієї ночі під масованим ударом дронів було місто Прилуки Чернігівської області. За даними голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, не менше шести безпілотників типу "Герань" атакували Прилуки. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові.

ДСНС зазначає, що унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.

Відомо про п'ятьох загиблих, серед жертв дві жінки і дитина віком 1 рік і 4 місяці, яких знайшли під завалами. Також була інформація про шістьох поранених, їх госпіталізували до місцевих лікарень. Пізніше поліція повідомила, що кількість постраждалих зросла до восьми.

Фото: РФ атакувала житловий сектор у Прилуках (t.me/dsns_telegram)

Глава МВС повідомив, що у Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина: дружина, донька (патрульна поліцейська) і її однорічний син.

"Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога", - додав Клименко.

Фото: у Прилуках загинула сім'я внаслідок атаки (t.me/gunpChernihiv)

Одеська область

Росіяни масовано атакували Білгород-Дністровський район Одеської області. Прокуратура повідомила, що окупанти застосували 25 безпілотників.

Фото: 25 дронів РФ атакували Одеську область (t.me/odesa_prokuratura)

Спалахнули та були пошкоджені амбулаторія сімейної медицини, центр творчості дітей та молоді, а також частково знищена із подальшим загорянням будівля ліцею.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Фото: під ударом був Білгород-Дністровський район Одеської області (t.me/dsns_telegram)

Херсон

Війська РФ випустили чотири керовані авіабомби по середмістю Херсона, повідомляє обласна прокуратура. Також ворог атакував місто з артилерії та дронів.

Пошкоджено щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адмінбудівлю та будівлю навчального закладу. Росіяни поцілили КАБом по будівлі Херсонської ОВА. Як пише місцеве видання "Мост", влучання сталося близько 05:30.



Фото: Херсонська ОВА після авіаудару (t.me/mostks)

Відомо про двох постраждалих внаслідок авіаудару по місту.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону повідомив, що через авіаудар у підвалі багатоповерхівки були заблоковані четверо людей. На щастя, вони не постраждали.



Сумська область

Російські загарбники вдарили дронами по населеному пункту у Сумській громаді.

Пошкоджено приватні будинки та легкові автомобілі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Фото: наслідки удару дронів під Сумами (t.me/kobzarartemsn)