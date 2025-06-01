РФ вночі запустила по Україні рекордні майже 500 дронів і атакувала ракетами

Росія встановила новий рекорд за кількістю випущених по Україні дронів. В ніч на 1 червня окупанти запустили 472 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Нагадаємо, попередній рекорд за кількість дронів був 26 травня. Тоді РФ випустила по Україні 355 безпілотників різних типів.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання у 18 локаціях.

Протиповітряною обороною знешкоджено 385 засобів повітряного нападу. А саме: 210 ворожих дронів типу Shahed (безпілотників інших типів), три крилаті ракети Х-101/"Іскандер-К" на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни. 213 - збито вогневими засобами ураження, 172 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Основними напрямками повітряного удару були Харківська, Сумська, Житомирська, Одеська, Донецька, Дніпропетровська області та Запоріжжя.

Масований обстріл України

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового комбінованого удару по Україні з використанням дронів, балістичних і крилатих ракет. У північних, східних та деяких центральних регіонах повітряна тривога тривала понад 10-13 годин.

Під ударом були Київ та область, Запоріжжя, Одеська, Житомирська, Харківська області. Внаслідок атаки ворога є руйнування та постраждалі.

Більше про наслідки масованої атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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