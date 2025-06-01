РФ вночі запустила по Україні рекордні майже 500 дронів і атакувала ракетами
Росія встановила новий рекорд за кількістю випущених по Україні дронів. В ніч на 1 червня окупанти запустили 472 безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Цієї ночі ворог атакував Україні:
- 472 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ;
- трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Курської та Воронезької областей;
- чотирма крилатими ракетами повітряного та наземного базування Х-101, "Іскандер-К".
Основними напрямками повітряного удару були Харківська, Сумська, Житомирська, Одеська, Донецька, Дніпропетровська області та Запоріжжя.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряною обороною знешкоджено 385 засобів повітряного нападу. А саме: 210 ворожих дронів типу Shahed (безпілотників інших типів), три крилаті ракети Х-101/"Іскандер-К" на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни. 213 - збито вогневими засобами ураження, 172 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання у 18 локаціях.
Нагадаємо, попередній рекорд за кількість дронів був 26 травня. Тоді РФ випустила по Україні 355 безпілотників різних типів.
Масований обстріл України
Росія в ніч на 1 червня завдала чергового комбінованого удару по Україні з використанням дронів, балістичних і крилатих ракет. У північних, східних та деяких центральних регіонах повітряна тривога тривала понад 10-13 годин.
Під ударом були Київ та область, Запоріжжя, Одеська, Житомирська, Харківська області. Внаслідок атаки ворога є руйнування та постраждалі.
Більше про наслідки масованої атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.
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